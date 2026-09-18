Финляндия проводит учения на подводных лодках, чтобы предотвращать диверсии России

В Финском заливе проходят морские учения по досмотру подводных судов, чтобы более эффективно предотвращать вражеские диверсии против критически важной инфраструктуры в море, в частности со стороны России.

Об этом сообщает Reuters, передает "Европейская правда".

Финляндия и регион Балтийского моря в целом столкнулись со случаями повреждения электроэнергетических кабелей, телекоммуникационных линий и газопроводов после вторжения России в Украину, что вызвало обеспокоенность в связи с недостаточной защитой критически важной инфраструктуры.

"В течение последних двух-трех лет в Балтийском море произошло несколько инцидентов, связанных с повреждением критически важной подводной инфраструктуры. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что произойдет следующий случай", – сказал командующий береговой охраной Илья Ильин.

Хотя большинство инцидентов произошло из-за того, что суда тащили за собой якоря, чиновники также готовятся к диверсиям с использованием водолазов, малых подводных лодок или подводных роботов, оснащенных взрывчаткой.

"В случае реального вызова полицейские, находящиеся в режиме готовности, могут прибыть на базу в течение часа, после чего их доставляют на место на вертолете или катере", – отметил главный инспектор спецподразделения полиции Юха Хиетала.

Правительство отдельно добивается новых полномочий, чтобы позволить пограничной службе, включая береговую охрану, останавливать и досматривать суда, которые подозреваются в том, что они не принадлежат ни одному государству или плавают под фальшивым флагом, а также вмешиваться в деятельность беспилотных подводных аппаратов.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал жителей страны морально готовиться к возможным диверсиям.

А из-за российской угрозы на севере ЕС увеличит инвестиции в безопасность и оборону, в частности в Арктике, заявил президент Европейского совета Антониу Кошта.