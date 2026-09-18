Мерц: епоха безумовної трансатлантичної дружби, ймовірно, добігла кінця

Епоха "безумовної трансатлантичної дружби", судячи з усього, найближчим часом добігає кінця, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника німецького уряду наводить dpa.

Виступаючи на передвиборчому заході своєї партії – Християнсько-демократичного союзу (ХДС) – напередодні недільних виборів до земельного парламенту Берліна, Мерц зазначив, що Європа стала свідком "зміни політичної позиції по той бік Атлантики".

Відносини між Європою та США погіршилися з моменту повернення Дональда Трампа до Білого дому на початку 2025 року, коли розгорілися серйозні суперечки щодо майбутнього Гренландії, мит та фінансування НАТО.

Однак канцлер зазначив, що зміна позиції Вашингтона відкрила можливість, якою необхідно скористатися.

"Нам давно час взяти на себе більше відповідальності", – сказав він, вказавши на збільшення видатків свого уряду на оборону.

Мерц також говорив про відновлення економіки Німеччини.

"Ми виходимо з кризи. Ми вийшли з цієї ями спаду або стагнації економіки", – сказав він, при цьому наголошуючи на тому, що реформи, як і раніше, необхідні.

Нагадаємо, 28 липня Міноборони США офіційно розпочало шестимісячний перегляд своєї військової присутності в Європі, що може прокласти шлях до скорочення військ на континенті.

Раніше "ЄвроПравда" повідомляла, що США хочуть створити "НАТО 3.0", що не буде "базуватися на залежності" Європи від Америки.