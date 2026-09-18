Мерц: эпоха безусловной трансатлантической дружбы, вероятно, подошла к концу

Эпоха "безусловной трансатлантической дружбы", судя по всему, подошла к концу, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы немецкого правительства приводит dpa.

Выступая на предвыборном мероприятии своей партии – Христианско-демократического союза (ХДС) – накануне воскресных выборов в земельный парламент Берлина, Мерц отметил, что Европа стала свидетелем "изменения политической позиции по ту сторону Атлантики".

Отношения между Европой и США ухудшились с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом в начале 2025 года, когда разгорелись серьезные споры о будущем Гренландии, пошлинах и финансировании НАТО.

Однако канцлер отметил, что изменение позиции Вашингтона открыло возможность, которой необходимо воспользоваться.

"Нам давно пора взять на себя больше ответственности", – сказал он, указав на увеличение расходов своего правительства на оборону.

Мерц также говорил о восстановлении экономики Германии.

"Мы выходим из кризиса. Мы выбрались из этой ямы спада или стагнации экономики", – сказал он, при этом подчеркнув, что реформы, как и прежде, необходимы.

Напомним, 28 июля Минобороны США официально начало шестимесячный пересмотр своего военного присутствия в Европе, что может проложить путь к сокращению войск на континенте.

Ранее "ЕвроПравда" сообщала, что США хотят создать "НАТО 3.0", которое не будет "основано на зависимости" Европы от Америки.