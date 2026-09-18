Словаччина відправить сотню військових у Польщу та Румунію

Словацька Національна рада 17 вересня схвалила відправку близько сотні військових Збройних сил Словаччини в рамках операції НАТО "Східний вартовий".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на словацьке видання Aktuality.

Словацькі солдати діятимуть переважно в Польщі та Румунії, де вони допомагатимуть контролювати повітряний простір, забезпечувати раннє попередження та формуватимуть спільну картину ситуації на східному фланзі НАТО.

Місія полягає у використанні нових 3D-радарів для ідентифікації та відстеження дронів.

За словами міністра оборони Роберта Каліняка, словацькі солдати повинні зробити свій внесок у виявлення загроз від дронів під час місії та використовувати нові 3D-радари, які має на озброєнні армія.

"Ми хочемо випробувати ці радари в реальній експлуатації, я думаю, що це буде не лише внеском у захист повітряного простору наших партнерів по альянсу в Польщі та Румунії, але й реальним досвідом роботи з новими можливостями, які ми маємо", – сказав Каліняк.

Операція НАТО "Східний вартовий" була розпочата 19 вересня 2025 року у відповідь на численні порушення повітряного простору НАТО і триває досі.

Нагадаємо, президента Румунії Нікушора Дана звинуватили у втягуванні країни у війну через участь країни в Операційному командуванні багатонаціональної групи підтримки України.

А заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що до кінця року будуть посилені ще 200 км державного кордону у рамках зміцнення східного флангу НАТО.