Україна відкриває новий КПП з Румунією у Білій Церкві

Український уряд розпорядився запустити новий автомобільний пункт пропуску на кордоні з Румунією "Біла Церква – Сігету-Мармацієй" в Закарпатській області.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у постанові Кабміну від 17 вересня.

У документі Кабмін постановляє відкрити КПП "Біла Церква – Сігету-Мармацієй" з використанням тимчасової інфраструктури для здійснення пропуску пасажирських транспортних засобів максимальною дозволеною масою до 3,5 тонни з постійним режимом функціонування і цілодобовим часом роботи.

До завершення будівництва інфраструктури пункту пропуску він буде функціонувати в межах об’єкта будівництва "Будівництво міжнародного пункту пропуску на українсько-румунському державному кордоні між населеними пунктами Біла Церква (Україна) та Сігету-Мармацієй (Румунія) з під’їзними шляхами до автодорожнього прикордонного мосту у Закарпатській області".

Держприкордонслужбі та Державній митній службі доручають забезпечити функціонування своїх відповідних підрозділів на цьому КПП.

Наприкінці липня в уряді заявили, що будівництво КПП "Біла Церква – Сігету-Мармацієй" переходить на фінальний етап, а відкрити його планують ще до завершення робіт.

Створення нового КПП анонсували на початку 2024 року.