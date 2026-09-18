Украина открывает новый КПП с Румынией в Белой Церкви

Украинское правительство распорядилось открыть новый автомобильный пункт пропуска на границе с Румынией "Белая Церковь – Сигету-Мармацией" в Закарпатской области.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в постановлении Кабмина от 17 сентября.

В документе Кабмин постановляет открыть КПП "Белая Церковь – Сигету-Мармацией" с использованием временной инфраструктуры для пропуска пассажирских транспортных средств максимальной допустимой массой до 3,5 тонны с постоянным режимом функционирования и круглосуточным графиком работы.

До завершения строительства инфраструктуры пункта пропуска он будет функционировать в пределах объекта строительства "Строительство международного пункта пропуска на украинско-румынской государственной границе между населенными пунктами Белая Церковь (Украина) и Сигету-Мармацией (Румыния) с подъездными путями к автодорожному пограничному мосту в Закарпатской области".

Госпогранслужбе и Государственной таможенной службе поручено обеспечить функционирование своих соответствующих подразделений на этом КПП.

В конце июля в правительстве заявили, что строительство КПП "Белая Церковь – Сигету-Мармацией" переходит на заключительный этап, а открыть его планируют ещё до завершения работ.

Создание нового КПП анонсировали в начале 2024 года.