Зеленський анонсував підписання угод на мільярд євро на саміті "Карпатської вісімки"

В економічній частині саміту восьми країн Карпатського регіону 18 вересня буде підписано інвестиційні і торгівельні угоди на мільярд євро.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на установчому саміті "Карпатської вісімки", його цитує "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

Він також додав, що на саміті буде представлено майже 100 бізнес-проєктів від усіх восьми країн Карпат.

"Сьогодні у другій, економічній, частині Карпатської ініціативи будуть вагомі домовленості – фінансові і інвестиційні. У нас будуть близько 550 представників бізнесу. Підготовлені інвестиційні і торгівельні угоди на мільярд євро. Це хороший старт", – розповів Зеленський.

Він зауважив, що найближчими роками економічне зростання в Карпатському макрорегіоні може бути вдвічі швидше, ніж в середньому по Європейському Союзу.

Президент України Володимир Зеленський вже повідомив про початок саміту та оголосив про заснування нового формату співпраці – "Карпатської вісімки", що об’єднає Україну та сім європейських країн, а також ЄС як союз.

В рамках саміту у Зеленського, зокрема заплановані переговори з польським прем’єром Дональдом Туском.