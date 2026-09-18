Зеленский анонсировал подписание соглашений на миллиард евро на саммите "Карпатской восьмерки"

В рамках экономической части саммита восьми стран Карпатского региона 18 сентября будут подписаны инвестиционные и торговые соглашения на миллиард евро.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на учредительном саммите "Карпатской восьмерки", его цитирует "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

Он также добавил, что на саммите будет представлено почти сто бизнес-проектов от всех восьми стран Карпат.

"Сегодня во второй, экономической, части Карпатской инициативы будут заключены весомые соглашения – финансовые и инвестиционные. У нас будет около 550 представителей бизнеса. Подготовлены инвестиционные и торговые соглашения на миллиард евро. Это хороший старт", – рассказал Зеленский.

Он отметил, что в ближайшие годы экономический рост в Карпатском макрорегионе может быть вдвое быстрее, чем в среднем по Европейскому Союзу.

Президент Украины Владимир Зеленский уже сообщил о начале саммита и объявил об учреждении нового формата сотрудничества – "Карпатской восьмерки", которая объединит Украину и семь европейских стран, а также ЕС как союз.

В рамках саммита у Зеленского, в частности, запланированы переговоры с польским премьером Дональдом Туском.