Поблизу Кишинева знайшли уламки дрона

Поблизу Кишинева молдовська поліція знайшла уламки дрона – вибух мешканці передмістя чули вночі напередодні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на інформацію від поліції Молдови.

Уламки ймовірного дрона знайшли у передмісті молдовської столиці – селі Колоніца.

Фото: Поліція Республіки Молдова

Наразі на місці події перебувають експерти техніко-вибухового відділу поліції, які проводять необхідні перевірки та досліджують уламки. Територію оточили, а обставини події з’ясовують у поліції.

Нагадаємо, вночі 18 вересня у селі Колоніца поблизу Кишинева пролунав потужний вибух. Міністерство оборони Молдови ж заявило, що цієї ночі не зафіксувало порушення повітряного простору.

Як відомо, у Молдову регулярно залітають російські ударні засоби, якими атакують Україну. В ніч проти 17 вересня повітряний простір країни вчергове порушив дрон, який майже одразу вилетів назад в Україну. Також останнім часом РФ почала цілеспрямовано завдавати ударів по прикордонній інфраструктурі України з Молдовою та Румунією.