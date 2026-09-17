Повітряний простір Молдови знову порушив дрон, ймовірно, російський

Вранці 17 вересня повітряний простір Молдови знову порушив безпілотник – вочевидь, один з російських БпЛА, які атакували українську Одещину.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У Міноборони Молдови повідомили, що дрон о 08:56 залетів у повітряний простір країни з Одеської області з боку Біляївки у напрямку молдовського села Тудора.

Вже о 8:58 він вилетів знову в Україну – від Паланки у напрямку озера Давидів Лиман.

Протягом ночі 17 вересня Одещина пережила чергову масовану атаку. Українські Повітряні сили інформували про загрозу КАБів, боєприпасів "Бандероль" та реактивних безпілотників.

Минулого тижня повітряний простір Молдови та сусідньої Румунії також порушив російський безпілотник, у зв’язку з тим затримався виліт до Норвегії президента України Володимира Зеленського.

Пізніше Зеленський заявив, що Росія двічі за останні тижні намагалася атакувати його літак дронами, коли той летів через Молдову.