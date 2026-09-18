Міноборони Молдови відреагувало на дані про гучний вибух у передмісті Кишинева

Міністерство оборони Молдови, коментуючи інформацію про вибух у селі Колоніца, що розташоване за 2 км за східними околицями Кишинева, заявило, що цієї ночі не зафіксувало порушення повітряного простору.

Як повідомляє "Європейська правда, про це в молдовському оборонному відомстві заявили у коментарі NewsMaker.

У міністерстві наголосили, що за останні 24 години несанкціонованих прольотів не зафіксовано.

"Щодо причини цього нічного інциденту, то її зараз з’ясовують", – додали в Міноборони.

На запитання, чи могли радари не зафіксувати проліт безпілотника над територією країни, у міністерстві відповіли: "У цьому випадку ми не можемо говорити про ймовірність. Ми маємо говорити точно, ґрунтуючись на даних, які маємо...З того, що ми повідомили, несанкціонованих прольотів не зафіксували, але ми збираємося з’ясувати причину і пізніше визначити, чи пов’язано це безпосередньо з компетенцією військової установи. Можливо, звук вибуху спричинений іншою причиною, а не падінням безпілотника".

Як повідомляли, у селі Колоніца в ніч на 18 вересня пролунав гучний вибух. Поліція поки що не виявила жодних предметів, слідів вибуху чи іншої небезпеки для населення.

Як відомо, у Молдову регулярно залітають російські ударні засоби, якими атакують Україну. В ніч проти 17 вересня повітряний простір країни вчергове порушив дрон, який майже одразу вилетів назад в Україну. Також останнім часом РФ почала цілеспрямовано завдавати ударів по прикордонній інфраструктурі України з Молдовою та Румунією.