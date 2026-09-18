Недалеко от Кишинёва обнаружены обломки дрона

Недалеко от Кишинёва молдовская полиция обнаружила обломки дрона – взрыв жители пригорода слышали накануне ночью.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на информацию от полиции Молдовы.

Обломки предположительно дрона нашли в пригороде молдовской столицы – селе Колоница.

Фото: Поліція Республіки Молдова

В настоящее время на месте происшествия находятся эксперты технико-взрывного отдела полиции, которые проводят необходимые проверки и исследуют обломки. Территорию оцепили, а обстоятельства происшествия выясняют в полиции.

Напомним, ночью 18 сентября в селе Колоница недалеко от Кишинёва прогремел мощный взрыв. Министерство обороны Молдовы заявило, что этой ночью не зафиксировало нарушения воздушного пространства.

Как известно, в Молдову регулярно залетают российские ударные средства, которыми атакуют Украину. В ночь на 17 сентября воздушное пространство страны в очередной раз нарушил дрон, который почти сразу улетел обратно в Украину. Также в последнее время РФ начала целенаправленно наносить удары по пограничной инфраструктуре Украины с Молдовой и Румынией.