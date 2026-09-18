У ЄС знову не домовились про продовження санкцій проти Путіна й Лаврова

Комітет постійних представників ЄС (Coreper) знову не зміг домовитися щодо продовження санкцій Євросоюзу проти Росії за порушення територіальної цілісності України та призначив наступну зустріч на понеділок, 21 вересня.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо від кількох європейських дипломатів.

Прийняття рішення щодо продовження санкцій ЄС проти Росії за порушення територіальної цілісності України перенесли на 21 вересня.

"Посли збиралися на зустріч Coreper сьогодні вранці і не досягли згоди щодо продовження санкцій. Було домовлено, що дискусія продовжиться у понеділок", – розповів один зі співрозмовників "Європейської правди".

Нагадаємо, термін дії санкцій спливає опівночі у вівторок, 22 вересня.

Санкційний режим ЄС проти Росії за порушення територіальної цілісності та суверенітету України містить в собі майже 3000 фізичних та юридичних осіб, винних у війні РФ проти України, на чолі з правителем Кремля Владіміром Путіним та міністром закордонних справ РФ Сєргєєм Лавровим.

Як повідомляла "Європейська правда", 14 вересня ЄС продовжив санкційний режим щодо порушення територіальної цілісності та суверенітету України терміном на сім днів, оскільки Словаччина та Франція продовжують наполягати на вилученні зі списку двох російських олігархів.

Раніше джерела "ЄвроПравди" в дипломатичних колах Франції пояснили, чому в Парижі хочуть зняти санкції з Усманова. Пізніше стало відомо, що Франція планує "обміняти" вилучення з санкційних списків Усманова на визволення кількох своїх громадян, які зараз знаходяться в тюрмах Азербайджану.

Попереднього разу дію персональних санкцій продовжили 14 березня. Словаччина і тоді до останнього добивалася виключення зі списку російських олігархів Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова.