В ЕС вновь не удалось договориться о продлении санкций против Путина и Лаврова

Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) вновь не смог прийти к соглашению о продлении санкций Евросоюза против России за нарушение территориальной целостности Украины и назначил следующую встречу на понедельник, 21 сентября.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе стало известно от нескольких европейских дипломатов.

Принятие решения о продлении санкций ЕС против России за нарушение территориальной целостности Украины перенесли на 21 сентября.

"Послы собирались на заседание Coreper сегодня утром и не пришли к соглашению о продлении санкций. Было решено, что обсуждение продолжится в понедельник", – рассказал один из собеседников "Европейской правды".

Напомним, срок действия санкций истекает в полночь во вторник, 22 сентября.

Санкционный режим ЕС против России за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины включает в себя почти 3000 физических и юридических лиц, виновных в войне РФ против Украины, во главе с правителем Кремля Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Как сообщала "Европейская правда", 14 сентября ЕС продлил санкционный режим в связи с нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины на семь дней, поскольку Словакия и Франция продолжают настаивать на исключении из списка двух российских олигархов.

Ранее источники "ЕвроПравды" в дипломатических кругах Франции объяснили, почему в Париже хотят снять санкции с Усманова. Позже стало известно, что Франция планирует "обменять" исключение Усманова из санкционных списков на освобождение нескольких своих граждан, которые сейчас находятся в тюрьмах Азербайджана.

В прошлый раз действие персональных санкций было продлено 14 марта. Словакия и тогда до последнего добивалась исключения из списка российских олигархов Михаила Фридмана и Алишера Усманова.