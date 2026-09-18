Міністр оборони Литви: збитий дрон був російським, його ціллю була Україна

Литовський міністр оборони Робертас Каунас заявив, що дрон, збитий цього тижня в повітряному просторі Литви, був російським, однак його ціллю була Україна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

За словами міністра, після застосування Україною засобів радіоелектронної боротьби безпілотний літальний апарат відхилився від початкового маршруту і через Білорусь дістався Литви.

"Я хотів дочекатися даних нашої розвідки, щоб точно знати ситуацію. У цьому випадку можу підтвердити, що це російський дрон, однак його ціллю були не ми, його ціллю була Україна", – заявив Каунас.

"Україна, захищаючись від Росії, вплинула на дрон засобами радіоелектронної боротьби – дрон збився з початкового маршруту, відхилився і через Білорусь долетів до нас", – продовжив міністр.

Нагадаємо, вночі 15 вересня винищувачі патрульної місії НАТО вперше збили над Литвою безпілотник невстановленого типу, який залетів з території Білорусі.

На місці падіння безпілотника виявили вибуховий пристрій – його знешкодили сапери.