Министр обороны Литвы: сбитый дрон был российским, его целью была Украина

Литовский министр обороны Робертас Каунас заявил, что дрон, сбитый на этой неделе в воздушном пространстве Литвы, был российским, однако его целью была Украина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

По словам министра, после применения Украиной средств радиоэлектронной борьбы беспилотный летательный аппарат отклонился от первоначального маршрута и через Беларусь добрался до Литвы.

"Я хотел дождаться данных нашей разведки, чтобы точно знать ситуацию. В данном случае могу подтвердить, что это российский дрон, однако его целью были не мы, его целью была Украина", – заявил Каунас.

"Украина, защищаясь от России, повлияла на дрон средствами радиоэлектронной борьбы – дрон сбился с первоначального маршрута, отклонился и через Беларусь долетел до нас", – продолжил министр.

Напомним, ночью 15 сентября истребители патрульной миссии НАТО впервые сбили над Литвой беспилотник неустановленного типа, который залетел с территории Беларуси.

На месте падения беспилотника обнаружили взрывное устройство – его обезвредили саперы.