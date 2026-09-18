Глава розвідки Естонії: втрати РФ перевищують 10 тисяч військових третій тиждень поспіль

В естонській розвідці зауважують, що втрати російських збройних сил у розв’язаній війні проти України третій тиждень поспіль залишаються на рівні понад 10 тисяч військовослужбовців, що перевищує кількість тих, кого РФ встигає завербувати.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії, полковник Антс Ківісельг, якого цитує ERR.

Ківісельг зазначив, що середньодобові втрати РФ цього тижня становлять близько 1 600 осіб, що означає, що за тиждень втрати склали трохи більше 11 тисяч осіб.

"Таким чином, тенденція зберігається: Росія втрачає на полі бою більше військовослужбовців, ніж встигає поповнювати свої лави", – додав він.

Голова розвідцентру також зазначив, що Україна вперше оприлюднила дані про свій контрнаступ у напрямку Лимана в Донецькій області, де в ході контрнаступу було звільнено та очищено близько 85 квадратних кілометрів території.

"Українські операції в Донецькій області наразі тривають", – додав Ківісельг.

Говорячи про інші успіхи України, Ківісельг перелічив авіаудари по російських нафтових об’єктах у Краснодарському краї, Саратовській та Самарській областях, а також у Республіці Татарстан; удар по порту Махачкала на Каспійському морі; атаки на хімічні заводи в Пермському краї та Волгограді; а також удар по заводу з виробництва дронів у Ростовській області.

"Серед військових цілей були атаковані аеродроми в Ростовській області, а також системи протиповітряної оборони та стартові майданчики, що використовуються для зберігання безпілотних літальних апаратів дальнього радіуса дії в Ростовській та Орловській областях. Збитки поки що оцінюються, але українцям, ймовірно, вдалося або вивести з ладу, або пошкодити деякі літальні апарати, і те саме стосується вертольотів", – додав полковник.

Раніше естонська розвідка відзначила, що Україна вперше дістала російські заводи за майже 3000 кілометрів.

Також у розвідці Естонії висловили думку, що проблеми, які почали відчувати пересічні росіяни, можуть відобразитися на виборах до Держдуми у вересні.