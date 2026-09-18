Глава разведки Эстонии: потери РФ превышают 10 тысяч военных третью неделю подряд

В эстонской разведке отмечают, что потери российских вооружённых сил в развязанной войне против Украины третью неделю подряд остаются на уровне свыше 10 тысяч военнослужащих, что превышает количество тех, кого РФ успевает завербовать.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии, полковник Антс Кивисельг, которого цитирует ERR.

Кивисельг отметил, что среднесуточные потери РФ на этой неделе составляют около 1 600 человек, что означает, что за неделю потери составили чуть более 11 тысяч человек.

"Таким образом, тенденция сохраняется: Россия теряет на поле боя больше военнослужащих, чем успевает пополнять свои ряды", – добавил он.

Глава разведцентра также отметил, что Украина впервые обнародовала данные о своём контрнаступлении в направлении Лимана в Донецкой области, где в ходе контрнаступления было освобождено и очищено около 85 квадратных километров территории.

"Украинские операции в Донецкой области в настоящее время продолжаются", – добавил Кивисельг.

Говоря о других успехах Украины, Кивисельг перечислил авиаудары по российским нефтяным объектам в Краснодарском крае, Саратовской и Самарской областях, а также в Республике Татарстан; удар по порту Махачкала на Каспийском море; атаки на химические заводы в Пермском крае и Волгограде; а также удар по заводу по производству дронов в Ростовской области.

"Среди военных целей были атакованы аэродромы в Ростовской области, а также системы противовоздушной обороны и стартовые площадки, используемые для хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия в Ростовской и Орловской областях. Ущерб пока оценивается, но украинцам, вероятно, удалось либо вывести из строя, либо повредить некоторые летательные аппараты, и то же самое касается вертолетов", – добавил полковник.

Ранее эстонская разведка отметила, что Украина впервые нанесла удар по российским заводам, расположенным почти в 3000 километрах.

Также в разведке Эстонии высказали мнение, что проблемы, которые начали испытывать рядовые россияне, могут отразиться на выборах в Госдуму в сентябре.