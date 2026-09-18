Туск: вступ України до ЄС зміцнить Союз

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вступ України до ЄС позитивно вплине на Союз та на безпекову ситуацію в усьому регіоні.

Про це Туск сказав під час саміту восьми країн Карпатського регіону, який проходить на Івано-Франківщині, пише "Європейська правда".

Туск заявив, що євроінтеграція України та інших країн-кандидатів – це питання, яке підтримує Польща.

"Ми забезпечуємо експертну та технічну допомогу. Ми впевнені, що процес, відповідно до заслуг (merit-based process) має на меті забезпечити повноправне членство у ЄС і цей союз може підсилити стійкість як самого Євросоюзу, так і країн-членів. Вам потрібна Європа, але ви потрібні Європі теж", – сказав Туск.

За словами польського прем’єр-міністра, спільні економіки країн Карпатського регіону становлять 3,4 трильйона доларів, ринок – 136 мільйонів мешканців. Це є значним потенціалом для інфраструктури, торгівлі та інвестицій.

За словами Туска, крім економічних питань, важливими є рішення, спрямовані на зміцнення оборони, зокрема у зв’язку з останніми атаками Росії поблизу польського кордону. Тож країни-учасниці саміту, на думку польського прем'єра, можуть долучитися до посилення оборони України.

"Одними із результатів сьогоднішнього саміту можуть бути рішення підсилити стійкість у соціальній та інфраструктурній сфері", – заявив глава уряду Польщі.

Нагадаємо, "Карпатська ініціатива" – це саміт, що проводиться вперше з ініціативи Зеленського, і який має на меті об’єднати всі держави, регіони й громади Карпатського регіону. Президент України заявляв, що він дає старт новому формату – "Карпатській вісімці". До неї, крім України, мають увійти Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина і, загалом Євросоюз.

Раніше йшлося про те, що Дональд Туск та президент України Володимир Зеленський у п’ятницю проведуть двосторонні переговори на саміті "Карпатської ініціативи".