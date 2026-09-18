Туск: вступление Украины в ЕС укрепит Союз

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что вступление Украины в ЕС положительно повлияет на Союз и на ситуацию с безопасностью во всем регионе.

Об этом Туск сказал в ходе саммита восьми стран Карпатского региона, который проходит в Ивано-Франковской области, пишет "Европейская правда".

Дональд Туск заявил, что евроинтеграция Украины и других стран-кандидатов – это вопрос, который поддерживает Польша.

"Мы оказываем экспертную и техническую помощь. Мы уверены, что процесс, основанный на заслугах (merit-based process), направлен на обеспечение полноправного членства в ЕС, и этот союз может укрепить устойчивость как самого Евросоюза, так и стран-членов. Вам нужна Европа, но вы нужны Европе тоже", – сказал Туск.

По словам польского премьер-министра, совокупный ВВП стран Карпатского региона составляет 3,4 триллиона долларов, а рынок – 136 миллионов жителей. Это значительный потенциал для инфраструктуры, торговли и инвестиций.

По словам Туска, помимо экономических вопросов, важное значение имеют решения, направленные на укрепление обороны, в частности в связи с недавними атаками России вблизи польской границы. Поэтому страны-участницы саммита, по мнению польского премьера, могут присоединиться к усилению обороны Украины.

"Одними из результатов сегодняшнего саммита могут стать решения по укреплению устойчивости в социальной и инфраструктурной сфере", – сказал глава правительства Польши.

Напомним, "Карпатская инициатива" – это саммит, который проводится впервые по инициативе Зеленского и призван объединить все государства, регионы и общины Карпатского региона. Президент Украины заявлял, что он даёт старт новому формату – "Карпатской восьмёрке". В нее, кроме Украины, должны войти Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия, Венгрия и, в целом, Евросоюз.

Ранее сообщалось, что Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский в пятницу проведут двусторонние переговоры на саммите "Карпатской инициативы".