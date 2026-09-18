Австрия предлагает провести Конференцию по восстановлению Украины в 2028 году

Австрийская столица Вена может стать следующим местом проведения Конференции по восстановлению Украины в 2028 году.

Об этом заявила председатель Федерального совета Австрии Кристина Шварц-Фукс в ходе саммита восьми стран Карпатского региона, который проходит в Ивано-Франковской области, пишет "Европейская правда".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ранее не знал об этом предложении.

"Австрия непоколебимо поддерживает восстановление Украины вместе с нашими международными партнерами. Мы уже выражали нашу готовность провести следующую Конференцию по восстановлению Украины в Вене", – сообщила Кристина Шварц-Фукс.

Кроме того, по словам председателя Федерального совета Австрии, хотя сейчас Россия не демонстрирует готовности к миру, международные партнеры должны искать возможности для диалога.

"Австрия будет и дальше отстаивать интересы Украины и международного права, когда мы будем председательствовать в Совете безопасности ООН в 2027 и 2028 годах. Мы должны предпринимать важные шаги, которые могли бы привести к мирным переговорам, мы должны быть готовы, когда появится следующее окно возможностей для переговоров. В то же время мы наблюдаем дальнейшую эскалацию войны со значительным числом жертв", – сказала Шварц-Фукс.

По словам председателя Федерального совета Австрии, канцлер не смог присутствовать на саммите. Напомним, вопреки первоначальному намерению, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не прибыл на саммит в Украину.

Напомним, в 2026 году Конференция по восстановлению Украины прошла в польском Гданьске. Следующее подобное мероприятие в 2027 году состоится в столице Эстонии Таллинне.