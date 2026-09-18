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Попри намір, Фіцо не прибув на саміт в Україну

Новини — П'ятниця, 18 вересня 2026, 12:35 — Ольга Романська

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не прибув на саміт "Карпатська ініціатива", який проходить 18-20 вересня в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на свої джерела.

Відсутність Роберта Фіцо підтверджує і відео, яке поширив офіційний канал президента України Володимира Зеленського.

Раніше словацькі ЗМІ, зокрема Ta3, повідомляли, що Фіцо планував прибути в Україну 18 вересня. Про намір поїхати до України словацький прем’єр-міністр говорив і на пресконференції 17 вересня, де, крім того, заявив, що "не хоче, щоб у Словаччину прийшла війна через "якусь статтю 5" НАТО".

За джерелами "ЄвроПравди", Словаччина на саміті буде представлена на нижчому дипломатичному рівні.

"Карпатська ініціатива" – це саміт, що проводиться вперше з ініціативи Зеленського, і який має на меті об’єднати всі держави, регіони й громади Карпатського регіону. Президент України заявляв, що він дає старт новому формату – "Карпатській вісімці". До неї, крім України, мають увійти Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина і, загалом Євросоюз.

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Фіцо Словаччина
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