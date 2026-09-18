Попри намір, Фіцо не прибув на саміт в Україну

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не прибув на саміт "Карпатська ініціатива", який проходить 18-20 вересня в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на свої джерела.

Відсутність Роберта Фіцо підтверджує і відео, яке поширив офіційний канал президента України Володимира Зеленського.

Today, for the first time, here in Ukraine, in our part of the Carpathians, we hold a Summit that brings together all the Carpathian states, the regions and communities of our countries. We are launching a new format – “C8,” the Carpathian Eight – bringing together us and our… pic.twitter.com/tcIupMsBBK – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 18, 2026

Раніше словацькі ЗМІ, зокрема Ta3, повідомляли, що Фіцо планував прибути в Україну 18 вересня. Про намір поїхати до України словацький прем’єр-міністр говорив і на пресконференції 17 вересня, де, крім того, заявив, що "не хоче, щоб у Словаччину прийшла війна через "якусь статтю 5" НАТО".

За джерелами "ЄвроПравди", Словаччина на саміті буде представлена на нижчому дипломатичному рівні.

"Карпатська ініціатива" – це саміт, що проводиться вперше з ініціативи Зеленського, і який має на меті об’єднати всі держави, регіони й громади Карпатського регіону. Президент України заявляв, що він дає старт новому формату – "Карпатській вісімці". До неї, крім України, мають увійти Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина і, загалом Євросоюз.