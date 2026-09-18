Зеленський зустрівся з Вучичем у Карпатах

Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі своїм сербським колегою Александаром Вучичем під час саміту "Карпатської вісімки".

Про це Зеленський повідомив у соцмережах у п’ятницю, 18 вересня, передає "Європейська правда".

Зеленський висловив вдячність за те, що Сербія долучилася до цього формату.

"Важливо розвивати його так, щоб кожна держава регіону знаходила для себе потрібні економічні та безпекові можливості. Робимо для цього все, і сьогодні разом з іншими лідерами ще візьмемо участь у першому Карпатському бізнес-форумі", – сказав він.

За словами українського президента, вони з Вучичем обговорили домовленості, досягнуті під час візиту Зеленського до Белграда.

"Детально – і про європейську інтеграцію України та Сербії, ситуацію з російськими ударами. Продовжимо наш двосторонній діалог", – додав він.

Український президент раніше заявив про заснування нового формату співпраці – "Карпатської вісімки", що об’єднає Україну та сім європейських країн, а також ЄС як союз.

Цього дня Зеленський також провів зустріч зі своїм румунським візаві Нікушором Даном.