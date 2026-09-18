Зеленский встретился с Вучичем в Карпатах

Президент Владимир Зеленский провел встречу со своим сербским коллегой Александаром Вучичем в ходе саммита "Карпатской восьмерки".

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях в пятницу, 18 сентября, передает "Европейская правда".

Зеленский выразил благодарность за то, что Сербия присоединилась к этому формату.

"Важно развивать его так, чтобы каждое государство региона находило для себя нужные экономические и безопасности возможности. Делаем для этого все, и сегодня вместе с другими лидерами еще примем участие в первом Карпатском бизнес-форуме", – сказал он.

По словам украинского президента, они с Вучичем обсудили договоренности, достигнутые во время визита Зеленского в Белград.

"Подробно – и о европейской интеграции Украины и Сербии, и о ситуации с российскими ударами. Продолжим наш двусторонний диалог", – добавил он.

Украинский президент ранее заявил о создании нового формата сотрудничества – "Карпатской восьмерки", которая объединит Украину и семь европейских стран, а также ЕС как союз.

В этот день Зеленский также провел встречу со своим румынским визави Никушором Даном.