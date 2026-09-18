В Міноборони Молдови прокоментували, чому не зафіксували проліт ударного дрона

У міністерстві оборони Молдови підтвердили, що за останню добу не зафіксували порушення повітряного простору, зокрема, через швидкість і висоту дрона, який розбився поблизу Кишинева.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Як повідомили у Міноборони країни, безпілотник, уламки якого знайшли у передмісті столиці, був оснащений вибухівкою.

"Розслідування триває, і вже постфактум можна буде встановити тип літального апарата, який був оснащений вибухівкою, а його особливості згодом можуть надати більше інформації про неможливість фіксації його прольоту в повітряному просторі Молдови. Неможливість виявлення безпосередньо пов’язана з його техніко-тактичними особливостями – швидкістю, висотою", – сказав представник відомства Мартін Бутук.

Як заявив Бутук, існує безліч аспектів, які можуть пояснити, чому було неможливо зафіксувати незаконний проліт безпілотника.

На запитання про те, чи обговорювало Міністерство оборони ситуацію з колегами з України та Румунії, він відповів, що поки не має такої інформації.

Нагадаємо, 18 вересня, у селі Колоніца поблизу Кишинева, молдовська поліція знайшла уламки дрона.

Перед тим уночі у передмісті Кишинева пролунав потужний вибух. Міністерство оборони Молдови ж заявило, що цієї ночі не зафіксувало порушення повітряного простору.