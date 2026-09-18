В Министерстве обороны Молдовы объяснили, почему не зафиксировали пролет ударного дрона

В Министерстве обороны Молдовы подтвердили, что за последние сутки не зафиксировали нарушений воздушного пространства, в частности, из-за скорости и высоты полета дрона, разбившегося недалеко от Кишинева.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Как сообщили в Минобороны страны, беспилотник, обломки которого нашли в пригороде столицы, был оснащен взрывчаткой.

"Расследование продолжается, и уже постфактум можно будет установить тип летательного аппарата, который был оснащен взрывчаткой, а его особенности впоследствии могут дать больше информации о невозможности фиксации его пролета в воздушном пространстве Молдовы. Невозможность обнаружения напрямую связана с его технико-тактическими особенностями – скоростью, высотой", – сказал представитель ведомства Мартин Бутук.

Как заявил Бутук, существует множество аспектов, которые могут объяснить, почему было невозможно зафиксировать незаконный пролет беспилотника.

На вопрос о том, обсуждало ли Министерство обороны ситуацию с коллегами из Украины и Румынии, он ответил, что пока нет такой информации.

Напомним, 18 сентября в селе Колоница недалеко от Кишинева молдовская полиция обнаружила обломки дрона.

Ранее ночью в пригороде Кишинева прогремел мощный взрыв. Министерство обороны Молдовы, в свою очередь, заявило, что этой ночью не зафиксировало нарушения воздушного пространства.