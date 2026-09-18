Чеські літаки Gripen вилетіли до Польщі через атаку російських дронів в Україні

Чеські винищувачі JAS-39 Gripen 18 вересня злетіли з Пардубіце для спостереження за повітряним простором НАТО поблизу східного кордону Польщі через появу дронів на заході Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Зрештою, чеським літакам не довелося втручатися. Після того як їх змінили польські винищувачі, літаки Gripen благополучно повернулися до Пардубіце.

"Літаки Gripen піднялися в повітря за наказом штабу альянсу в рамках інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони НАТО. У разі потреби ми готові захищати повітряний простір наших союзників", – заявили чеські військові.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у четвер у Сеймі, що розвідувальні служби вважають: Росія планує гібридні атаки з використанням дронів та ракет проти держав, які підтримують Україну. Він зазначив, що пізня осінь та зима стануть найкритичнішим моментом у війні Росії проти України.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш відреагував на це, заявивши сервісу TN.cz, що Чехія стикається з гібридною війною з боку Росії. "Тому наші спецслужби приділяють максимальну увагу всім ризикам, пов’язаним з діяльністю російських спецслужб, спрямованою проти нашої країни", – сказав він.

Зранку у п’ятницю, 18 вересня, Польща підняла в небо свої винищувачі на тлі того, як Росія здійснювала чергову атаку на Україну.

Аеропорти Жешува і Любліна зупинили роботу на тлі російських атак на Україну.