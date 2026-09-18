Чешские самолеты Gripen вылетели в Польшу из-за атаки российских дронов в Украине

18 сентября чешские истребители JAS-39 Gripen вылетели из Пардубице для наблюдения за воздушным пространством НАТО вблизи восточной границы Польши в связи с появлением дронов на западе Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

В итоге чешским самолетам не пришлось вмешиваться. После того как их сменили польские истребители, самолеты Gripen благополучно вернулись в Пардубице.

"Самолеты Gripen поднялись в воздух по приказу штаба альянса в рамках интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. В случае необходимости мы готовы защищать воздушное пространство наших союзников", – заявили чешские военные.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в четверг в Сейме, что разведывательные службы считают: Россия планирует гибридные атаки с использованием дронов и ракет против государств, поддерживающих Украину. Он отметил, что поздняя осень и зима станут самым критическим моментом в войне России против Украины.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отреагировал на это, заявив сервису TN.cz, что Чехия сталкивается с гибридной войной со стороны России. "Поэтому наши спецслужбы уделяют максимальное внимание всем рискам, связанным с деятельностью российских спецслужб, направленной против нашей страны", – сказал он.

Утром в пятницу, 18 сентября, Польша подняла в небо свои истребители на фоне очередной атаки России на Украину.

Аэропорты Жешува и Люблина приостановили работу из-за российских атак на Украину.