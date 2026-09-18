Прем'єр Ірландії заявив про "дуже добрий початок" відносин з Британією за Бернема

Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін заявив, що відносини його країни з Великою Британією за прем'єрства Енді Бернема "дуже добре розпочалися".

Про це він сказав під час їхньої зустрічі, передає BBC, пише "Європейська правда".

Мартін зазначив, що вони провели "широку дискусію" щодо дотримання Белфастської угоди, відомої як Угода Страсної п’ятниці, 1998 року. Він зазначив, що відносини його країни з Великою Британією за прем'єрства Бернема "дуже добре розпочалися".

"Це була перша зустріч, вона пройшла добре… Я вважаю, що ми маємо можливість досягти значного прогресу з багатьох питань у найближчому майбутньому", – сказав він.

Прем’єр-міністр Ірландії зазначив, що він та Бернем детально обговорили законодавство щодо спадщини "конфлікту" у Великій Британії.

Мартін також зазначив, що з нетерпінням чекає на обговорення "ще міцніших і тісніших відносин між Європейським Союзом та Сполученим Королівством, що принесе користь як Європейському Союзу, так і Ірландії".

Бернем, своєю чергою, заявив, що відносини між Великою Британією та Ірландією мають значення "на всіх рівнях".

У цьому контексті варто нагадати, що 14 вересня перші міністри Вельсу, Шотландії та Північної Ірландії заявили, що "час Вестмінстера добігає кінця", і закликали уряд Великої Британії готуватися до майбутніх конституційних змін.

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