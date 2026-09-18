Премьер Ирландии заявил о "очень хорошем начале" отношений с Британией при Бернеме

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин заявил, что отношения его страны с Великобританией при премьерстве Энди Бернема "очень хорошо начались".

Об этом он сказал во время их встречи, передает BBC, пишет "Европейская правда".

Мартин отметил, что они провели "обширную дискуссию" по вопросу соблюдения Белфастского соглашения 1998 года, известного как Соглашение Страстной пятницы. Он отметил, что отношения его страны с Великобританией при премьерстве Бернема "очень хорошо начались".

"Это была первая встреча, она прошла хорошо… Я считаю, что у нас есть возможность добиться значительного прогресса по многим вопросам в ближайшем будущем", – сказал он.

Премьер-министр Ирландии отметил, что он и Бернем подробно обсудили законодательство, касающееся наследия "конфликта" в Великобритании.

Мартин также отметил, что с нетерпением ждет обсуждения "еще более прочных и тесных отношений между Европейским союзом и Соединенным Королевством, что принесет пользу как Европейскому союзу, так и Ирландии".

Бернем, в свою очередь, заявил, что отношения между Великобританией и Ирландией имеют значение "на всех уровнях".

В этом контексте стоит напомнить, что 14 сентября премьер-министры Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии заявили, что "время Вестминстера подходит к концу", и призвали правительство Великобритании готовиться к предстоящим конституционным изменениям.

Подробнее об этом читайте в материале "ЕвроПравды": Прочь из Лондона: как сторонники распада Великобритании договорились действовать вместе и может ли это сработать