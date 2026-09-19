Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о санкциях против РФ, одним из соавторов которого был покойный сенатор Линдси Грэм.

Об этом говорится в заявлении Белого дома, сообщает "Европейская правда".

Согласно сообщению администрации президента США, Трамп подписал документ в пятницу, 18 сентября (по киевскому времени – в ночь на 19 ноября).

Законопроект разработали уже покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Блументаль, однако всего у него 119 соавторов в Конгрессе США.

Палата представителей Конгресса США 16 сентября одобрила законопроект, соавторами которого являются сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь, о введении пошлин для стран, закупающих российские энергоресурсы.

7 августа законопроект был одобрен в Сенате США.

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