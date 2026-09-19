Держдеп схвалив продаж засобів ППО Україні на суму $2,68 млрд

Держдеп США ухвалив рішення про схвалення можливої угоди щодо продажу Україні засобів модернізації систем протиповітряної оборони, а також супутнього обладнання та послуг на суму близько 2,68 млрд доларів.

Про це йдеться в заяві Держдепу США, повідомляє "Європейська правда".

У разі укладення угоди зазначене озброєння буде профінансоване за рахунок поєднання європейських внесків та коштів програми "Зовнішнє військове фінансування" (FMF) США, виділених під час попередньої адміністрації.

Уряд України звернувся із запитом щодо закупівлі таких одиниць оборонного обладнання другорядного значення: ракети S-300 Clone; ракети GAM-67; ракетні комплекси протиповітряної оборони з лазерним наведенням та збільшеною дальністю дії; імпровізовані транспортувально-установочні пускові установки; комплекти для модифікації мобільних пускових установок; радіолокаційні станції RPS 202 для протидії дронам; причепи з підйомними вишками.

Також угода передбачає модифікації та технічне обслуговування; запасні частини, витратні матеріали та приладдя, підтримка під час ремонту та повернення; програмне забезпечення; транспортне забезпечення; інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників; а також інші супутні елементи логістичної та програмної підтримки.

"Цей пропонований продаж сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення рівня безпеки країни-партнера, яка є рушійною силою політичного та економічного прогресу в Європі", – зазначили в Держдепі.

У відомстві наголосили, що продаж покращить спроможність України протистояти поточним та майбутнім загрозам, надавши їй додаткові засоби для здійснення місій самооборони та забезпечення регіональної безпеки завдяки більш потужним силам протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, Україна у п’ятницю, 18 вересня, отримала від Євросоюзу 3,3 млрд євро, які мають піти на закупівлю безпілотників і ракет.

Нагадаємо, у щорічній промові перед Європарламентом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала створення Європейської ради безпеки за участю України. А також – пообіцяла Україні ракети Patriot та спільну з ЄС систему на базі "Фрея".

Радимо ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": Patriot, "Фрея" та безпека: що обрали цього року для "головної промови ЄС" та що з неї викреслили