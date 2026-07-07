Трамп: Гренландія має бути під контролем США, а не Данії

Американський президент Дональд Трамп у вівторок, 7 липня, заявив, що хотів би, аби США контролювали Гренландію.

Про це він сказав під час зустрічі із турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, цитує CNN, пише "Європейська правда".

Трамп аргументував це тим, що Гренландія має стратегічне значення для американської безпеки.

Втім, він визнав, що такий розвиток подій, "зашкодив" би його стосункам із НАТО.

Також він заявив, що Данія не вкладає достатніх коштів у Гренландію, і попередив, що розташування острова робить його дедалі важливішим у міру розширення присутності Китаю та Росії в Арктиці.

"Гренландія не допомагає Данії, Данія не витрачає кошти, щоб справді допомогти Гренландії, але це важлива частина для Сполучених Штатів. Гренландія повинна перебувати під контролем Сполучених Штатів, а не Данії", – підсумував американський президент.

Уряди Данії та Гренландії категорично відкидають анексію з боку США. Наразі тривають переговори з адміністрацією Трампа з метою пошуку компромісу.

Тим часом голова Об'єднаного арктичного командування в Гренландії Сорен Андерсен заявив, що арктичний острів має достатню кількість баз і постійних військ для забезпечення операцій НАТО та стримування російських загроз.

Також ЗМІ писали, що американський високопосадовець напередодні саміту НАТО заявив, що взяття Гренландії під контроль США наразі є єдиним способом усунути довгострокові ризики для безпеки.