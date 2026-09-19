Трамп заявил о достижении соглашения с Данией относительно судьбы Гренландии

Президент США Дональд Трамп объявил о достижении соглашения с Данией и Гренландией, которое предоставляет США "постоянный контроль" над безопасностью арктического острова и запрещает любому противнику США иметь там военное присутствие.

Об этом американский президент написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп отметил, что достигнутое соглашение устраняет все "многочисленные опасения" Соединенных Штатов.

"По моему поручению мы сотрудничали с представителями Дании и Гренландии, чтобы гарантировать, что Соединённые Штаты навсегда будут иметь полную свободу действий в Гренландии для обеспечения и защиты безопасности как самой Гренландии, так и Соединённых Штатов Америки. Кроме того, отныне ни один противник США никогда не сможет иметь базу в Гренландии, обеспечивать там военное присутствие или осуществлять стратегически важные инвестиции в Гренландии без нашего прямого письменного согласия", – заявил американский президент.

Кроме того, по его словам, США "немедленно начнут" развертывание собственного "значительного военного присутствия" и будут сотрудничать с населением Гренландии, являющейся территорией Дании, над "ее развитием и строительством".

Между тем в заявлении премьер-министра Дании Метте Фредериксен говорится, что на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН США, Гренландия и Дания должны подписать соглашение об "укреплении безопасности в Арктике и Североатлантическом регионе".

После подписания соглашение вступит в силу при условии прохождения необходимых национальных парламентских процедур.

"Я рада, что мы вот-вот заключим замечательное соглашение для Гренландии, Королевства Дании и Соединённых Штатов", – заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, добавив, что это соглашение будет "замечательным также для НАТО и Европы".

Она также отметила, что соглашение "признает суверенитет и территориальную целостность Королевства, а также право народа Гренландии на самоопределение".

"Отрадно, что мы вскоре заключим соглашение, которое обеспечит и укрепит безопасность Гренландии, Королевства Дании, Соединённых Штатов и Западного альянса. Соглашение признает интересы Гренландии и наше место в международном сотрудничестве. Это на благо нам всем", – сказал глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен.

Как сообщала "Европейская правда", в июле Дональд Трамп по прибытии в Анкару заявил, что Гренландия должна находиться под контролем США, а не Дании.

В тот же вечер глава правительства Дании Метте Фредериксен отвергла заявления Трампа относительно контроля над Гренландией.

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