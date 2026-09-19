Литва розглядає можливість зміни системи оповіщення

Після інциденту минулих вихідних, коли мешканців не попередили про об’єкт, що влетів до Литви в районі Варени, міністр оборони Робертас Каунас заявляє, що аналізуються можливі зміни в алгоритмі оповіщення населення.

Заяву очільника литовського оборонного відомства наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Як вказав міністр, аналіз уже проводиться, і якщо в уряді побачать необхідність змінити алгоритм оповіщення, це буде зроблено.

"На жаль, саме у випадку з Вареною правила, створені для інформування, не відповідали всім критеріям, як би цікаво це не звучало", – зазначив він.

У зв’язку з цим Каунас повідомив, що запросив у військових усю точну інформацію, яка дозволила б оцінити, чи не повинні "правила еволюціонувати та доповнюватися".

"З’ясувалося, що були неточності: час, звук. Не можу вдаватися в подробиці, але суть у тому, що тепер ми маємо чіткішу картину. Відповідно до неї Штабу оборони доручено провести аналіз рішень щодо інформування людей. Ми розглянемо, чи не потрібно нам запровадити додаткові критерії або додаткові обставини", – додав він.

Минулої неділі частину мешканців південно-східної Литви було оповіщено про можливу повітряну тривогу, але згодом з’ясувалося, що радари зафіксували зграю птахів.

Раніше того ж дня, на світанку, радари поблизу Варени зафіксували об’єкт, який залетів до Литви й попрямував до Калінінградської області Росії. Через цей інцидент повітряна тривога в Литві не оголошувалася через брак даних.

Тоді Каунас наголосив, що у нього виникли запитання щодо часу та траєкторії польоту об’єкта, який перетнув територію Литви. Пізніше міністр заявив, що отримав чіткі відповіді від литовської армії.

Крім того, в ніч на вівторок безпілотник, що залетів до Литви з Білорусі, був збитий винищувачами НАТО в Кайшядорському районі, неподалік від Круоніської гідроакумулюючої електростанції.

Це перший випадок, коли повітряна поліція НАТО в Литві знищила безпілотник, який порушив повітряний простір.