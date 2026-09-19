Литва рассматривает возможность изменения системы оповещения

После инцидента, произошедшего в минувшие выходные, когда жителей не предупредили о предмете, упавшем на территории Литвы в районе Варены, министр обороны Робертас Каунас заявляет, что в настоящее время анализируются возможные изменения в алгоритме оповещения населения.

Заявление главы литовского оборонного ведомства приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Как указал министр, анализ уже проводится, и если в правительстве увидят необходимость изменить алгоритм оповещения, это будет сделано.

"К сожалению, именно в случае с Вареной правила, созданные для информирования, не соответствовали всем критериям, как бы интересно это ни звучало", – отметил он.

В связи с этим Каунас сообщил, что запросил у военных всю точную информацию, которая позволила бы оценить, не должны ли "правила эволюционировать и дополняться".

"Выяснилось, что были неточности: время, звук. Не могу вдаваться в подробности, но суть в том, что теперь у нас есть более четкая картина. В соответствии с ней Штабу обороны поручено провести анализ решений по информированию населения. Мы рассмотрим, не нужно ли нам ввести дополнительные критерии или дополнительные обстоятельства", – добавил он.

В минувшее воскресенье часть жителей юго-восточной Литвы была оповещена о возможной воздушной тревоге, но впоследствии выяснилось, что радары зафиксировали стаю птиц.

Ранее в тот же день, на рассвете, радары вблизи Варены зафиксировали объект, который залетел в Литву и направился в Калининградскую область России. Из-за этого инцидента воздушная тревога в Литве не объявлялась из-за недостатка данных.

Тогда Каунас подчеркнул, что у него возникли вопросы относительно времени и траектории полёта объекта, пересекшего территорию Литвы. Позже министр заявил, что получил чёткие ответы от литовской армии.

Кроме того, в ночь на вторник беспилотник, залетевший в Литву из Беларуси, был сбит истребителями НАТО в Кайшадорском районе, недалеко от Круонской гидроаккумулирующей электростанции.

Это первый случай, когда воздушная полиция НАТО в Литве уничтожила беспилотник, нарушивший воздушное пространство.