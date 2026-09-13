У Литві підняли винищувачі, оголосили тривогу і призупинили польоти через... зграю птахів

У неділю у Вільнюському регіоні було оголошено попередження щодо можливого виявлення дрона: мешканці отримали SMS-повідомлення з попередженням, вилетіли винищувачі НАТО, а авіарейси було призупинено.

Про це, як пише "Європейська правда", передає портал Delfi.

Після того, як раніше було виявлено потенційну загрозу з боку дрона, мешканці Вільнюського району, міста Вільнюса, Тракайського району та Електренайського району отримали попереджувальні повідомлення.

Як повідомили в Національному центрі управління кризовими ситуаціями (NKVC) на підставі інформації, наданої ВПС Литви та іншими службами, 13 вересня о 12:56, після отримання даних про можливу появу невпізнаного об’єкта в повітряному просторі Литви, ситуація була негайно оцінена та розпочато заходи реагування.

О 12:59 у місті Вільнюс, а також у Вільнюському, Тракайському та Електренайському районах було оголошено попередження, і мешканцям рекомендували знайти безпечне місце.

Після зльоту винищувачів НАТО, що виконували місію повітряного патрулювання, було встановлено, що сигнали на екрані радара спричинила зграя птахів.

"Для перевірки об’єкта були задіяні винищувачі, які виконували місію повітряного патрулювання НАТО. Вони встановили, що сигнали на екрані радара спричинила зграя птахів. У початковій радіолокаційній інформації сигнали птахів і дронів можуть бути схожими, тому було проведено додаткову перевірку для точного визначення природи об’єкта", – повідомила NKVC.

Попередження було скасовано о 13:37. Потенційна небезпека тривала близько 38 хвилин.

Винищувачі з місії НАТО з протиповітряної оборони, колишньої Місії НАТО з патрулювання повітряного простору, кружляють над Вільнюсом з липня. Повітряний простір над Литвою та іншими прибалтійськими країнами наразі охороняють винищувачі "Eurofighter Typhoon" італійських ВПС, які базуються на авіабазі в Шяуляї.

Варто зазначити, що цього ж дня речник Оперативного командування видів збройних сил Польщі Яцек Горишевський заявив, що у ніч проти 13 вересня, коли Росія атакувала українські регіони, для його країни "загроза була реальною".

Речник Надбужанського відділу прикордонної служби Польщі Даріуш Сінецький заявив, що у ніч проти 13 вересня, безпілотник влучив у вантажівку неподалік прикордонного переходу "Ягодин-Дорогуськ".

Ще раніше речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що влучань безпосередньо у пункт пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею не було.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що порушення повітряного простору країни не відбулося.

А "Укрзалізниця" повідомила про те, що Росія вдарила по локомотиву пасажирського поїзда неподалік кордону з Польщею.