Водій отримав серйозні травми внаслідок зіткнення з літаком в аеропорту Мюнхена

У Німеччині водій автомобіля клінінгової компанії отримав серйозні травми після того, як рано в суботу в аеропорту Мюнхена врізався в двигун літака.

Про це повідомляє dpa з посиланням на дані поліції, інформує "Європейська правда".

Як зазначила речниця поліції, після зіткнення з літаком автомобіль врізався в порожні пасажирські сходи. Водія доставили до лікарні на рятувальному вертольоті.

Аварія сталася близько 3-ї години ранку за місцевим часом. Літак стояв на стоянці подалі від основної зони аеропорту, і на момент зіткнення на борту нікого не було.

За попередніми даними, водій, ймовірно, відчув проблеми зі здоров’ям перед зіткненням, повідомила речниця поліції.

Зараз очікується проведення аналізу аварії для встановлення точних обставин.

За словами поліції, небезпеки для інших людей не було, а аварія не вплинула на авіасполучення.

Нагадаємо, з 14 по 17 вересня в аеропорту Кишинева діяли тимчасові обмеження щодо доступу до термінала.

А на початку вересня в аеропорту "Берлін-Бранденбург" (BER) було оголошено тривогу через "неідентифіковану речовину".