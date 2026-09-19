Водитель получил серьезные травмы в результате столкновения с самолетом в аэропорту Мюнхена

В Германии водитель автомобиля клининговой компании получил серьезные травмы после того, как рано утром в субботу в аэропорту Мюнхена врезался в двигатель самолета.

Об этом сообщает dpa со ссылкой на данные полиции, информирует "Европейская правда".

Как отметила пресс-секретарь полиции, после столкновения с самолетом автомобиль врезался в пустую пассажирскую лестницу. Водителя доставили в больницу на спасательном вертолете.

Авария произошла около 3 часов утра по местному времени. Самолет стоял на стоянке вдали от основной зоны аэропорта, и на момент столкновения на борту никого не было.

По предварительным данным, водитель, вероятно, почувствовал проблемы со здоровьем перед столкновением, сообщила пресс-секретарь полиции.

Сейчас ожидается проведение расследования аварии для установления точных обстоятельств.

По словам полиции, опасности для других людей не было, а авария не повлияла на авиасообщение.

Напомним, с 14 по 17 сентября в аэропорту Кишинева действовали временные ограничения на доступ к терминалу.

А в начале сентября в аэропорту "Берлин-Бранденбург" (BER) была объявлена тревога из-за "неидентифицированного вещества".