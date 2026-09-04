Роботу аеропорту Берліна обмежували через потенційно небезпечну речовину

В аеропорту "Берлін-Бранденбург" (BER) було оголошено тривогу через "неідентифіковану речовину".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Поліція евакуювала людей з зони спільного доступу термінала 1 аеропорту "Берлін-Бранденбург" (BER).

За інформацією поліції, жінка повідомила у службовому пункті федеральної поліції, що має при собі небезпечну речовину.

"Не можна було виключити можливість небезпеки від невідомої речовини", – зазначив речник. Саме тому було оголошено тривогу щодо небезпечних речовин. Він не надав жодних додаткових подробиць.

Адміністрація аеропорту підтвердила інцидент: "Через підозру на наявність небезпечної речовини федеральна поліція оголосила тривогу щодо небезпечних речовин приблизно о 17:45", – заявив речник аеропорту.

Літаки, які вже були готові до вильоту, змогли злетіти за розкладом, а ті, що були на підльоті, все ж змогли приземлитися. Однак пасажирам не дозволялося залишати закриту для громадськості зону після приземлення протягом щонайменше двох годин.

Нагадаємо, рано вранці 13 серпня в аеропорту столиці Молдови Кишинева оголошували евакуацію після анонімного повідомлення про нібито вибухівку.

В середині липня через фальшиве повідомлення про закладену вибухівку евакуйовували головний вокзал Праги, а у Литві – кілька об'єктів у Вільнюсі й Каунасі.