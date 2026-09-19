В Мюнхене открылся традиционный Октоберфест

191-й мюнхенский Октоберфест официально открылся в субботу в полдень, когда новый мэр города открыл первую бочку пива фестиваля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Эта ежегодная церемония, которая проходит в полдень, всегда является долгожданным событием, и до её завершения пиво не подают.

Политику из Партии зеленых Доминику Краузе понадобилось всего два удара молотком для своего первого торжественного открытия бочки, после чего он вручил первый литровый кухоль пива премьер-министру Баварии Маркусу Зёдеру из консервативного Христианско-социального союза (ХСС).

Краузе готовился к этому событию с личным тренером по вскрытию бочек. 36-летний политик заявлял, что надеется вскрыть бочку двумя или тремя ударами. Его предшественник, Дитер Райтер из левоцентристской Социал-демократической партии, установил высокую планку, регулярно вскрывая первую бочку двумя ударами.

Затем выстрел из пушки дал сигнал, что пиво можно подавать на всей территории фестиваля.

Толпа заполнила территорию Октоберфеста в южнонемецком городе Мюнхене вскоре после открытия ворот в 9 утра в субботу.

Некоторые посетители, прождав несколько часов, побежали к пивным палаткам, чтобы занять лучшие места. Участники первой группы в очереди рассказали, что прибыли в 19:00 в пятницу с кемпинговыми стульями, спальными мешками и термоодеялами.

Ожидается, что 191-й Октоберфест, который продлится 16 дней до 4 октября, посетят более 6 миллионов человек.

В этом году 1 литр пива стоит от 14,80 до 15,90 евро.

Средняя цена выросла на 2,38 % по сравнению с прошлым годом и составляет 15,61 евро.

Анализ показал, что средняя цена выросла почти в пять раз с 1985 года, когда литр пива стоил примерно 6,25 немецких марок – что эквивалентно 3,20 евро по фиксированному обменному курсу. За тот же период потребительские цены выросли примерно на 120 %.

В прошлом году работу фестиваля приостановили на несколько часов из-за угрозы теракта.

Тогдашний мэр Мюнхена Дитер Райтер обратился к общественности после временного закрытия переполненного фестиваля Октоберфест, который одновременно посещали около 300 тысяч человек.