У Литві почали розслідування через спалений у центрі Вільнюса Коран

В центрі Вільнюса біля одного з барів було спалено Коран – поліція почала розслідування.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

Подія потрапила на відео, яке згодом поширилося в соціальних мережах. Інцидент стався в ніч проти 13 вересня на вулиці Етмону.

У зв’язку з інцидентом розпочато досудове розслідування за фактом порушення громадського порядку.

Згідно із законодавством, за демонстративну неповагу до оточуючих або суспільного середовища, виражену зухвалою поведінкою, погрозами, зловмисними глузуваннями або вандалізмом, що спричинила порушення громадського порядку, можуть бути призначені громадські роботи, штраф, обмеження волі, арешт або позбавлення волі на строк до двох років.

На опублікованих в Instagram кадрах видно кількох людей, які стоять біля палаючої книги й тримають у руках чашки. На одному з фрагментів молодий чоловік у масці простягає руки до вогню. На рукаві його куртки видно нашивку з литовським прапором. Поліція продовжує з'ясовувати обставини події.

Данія у грудні 2023-го ухвалила закон про заборону осквернення священних писань світових релігій після того, як серія спалювань Корану викликала обурення в мусульманських країнах.

Порушникам закону загрожує штраф або до двох років ув'язнення.

У 2023 році міграційна служба Швеції вирішила анулювати посвідку на проживання іракського мігранта Салвана Моміки, відомого за акціями зі спалювання Корану.