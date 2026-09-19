В Литве начали расследование в связи с сожженным в центре Вильнюса Кораном

В центре Вильнюса возле одного из баров был сожжен Коран – полиция начала расследование.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Событие попало на видео, которое впоследствии распространилось в социальных сетях. Инцидент произошел в ночь на 13 сентября на улице Этмону.

В связи с инцидентом начато досудебное расследование по факту нарушения общественного порядка.

Согласно законодательству, за демонстративное неуважение к окружающим или общественной среде, выраженное вызывающим поведением, угрозами, злонамеренными насмешками или вандализмом, повлекшее нарушение общественного порядка, могут быть назначены общественные работы, штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до двух лет.

На опубликованных в Instagram кадрах видно нескольких человек, стоящих возле горящей книги и держащих в руках чашки. На одном из фрагментов молодой человек в маске протягивает руки к огню. На рукаве его куртки видна нашивка с литовским флагом. Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия.

Дания в декабре 2023 года приняла закон о запрете осквернения священных писаний мировых религий после того, как серия сожжений Корана вызвала возмущение в мусульманских странах.

Нарушителям закона грозит штраф или до двух лет лишения свободы.

В 2023 году миграционная служба Швеции решила аннулировать вид на жительство иракского мигранта Салвана Момики, известного своими акциями по сожжению Корана.