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На западе Германии произошел инцидент на электроподстанции, подозревают поджог

Новости — Среда, 2 сентября 2026, 08:15 — Мария Емец

Ночью 2 сентября на одной из подстанций под Кельном произошел подозрительный инцидент; в полиции предполагают злонамеренные действия и связь с другим инцидентом в Бранденбурге.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Вечером стало известно о неисправности на подстанции в одном из районов города Бергхайм к западу от Кельна – несколько линий вышли из строя якобы после короткого замыкания. Однако вскоре в полиции заявили, что подозревают "умышленные действия, а не технический дефект".

Отключения электроэнергии у потребителей в результате инцидента не произошло.

Следователи проверяют возможную связь происшествия с недавней диверсией в Бранденбурге, где попытались навредить крупнейшей электростанции.

Пресс-секретарь полиции отметил, что пока "слишком рано" раскрывать другие детали, однако следствие идет быстрыми темпами.

Работа экспертов на месте продолжалась большую часть ночи и продлится днем. В частности, ведётся поиск возможных инструментов, использованных злоумышленниками.

В течение последнего года в стране произошла серия диверсий на энергетической инфраструктуре, ответственность за которые взяли на себя леворадикальные группы.

Ранее сообщалось, что страны Балтии хотят создать совместные резервы энергооборудования на случай чрезвычайных ситуаций.

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