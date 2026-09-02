В Азербайджані стався вибух на складі боєприпасів

В Азербайджані у ніч проти 2 вересня стався вибух на складі боєприпасів в районі міста Геранбой.

Про це повідомляє Азертадж, пише "Європейська правда".

Вночі 2 вересня на азербайджанському складі боєприпасів біля селища Нізамі Геранбойського району, що на заході країни, стався вибух з подальшою пожежею і новими детонаціями.

Goranboy rayonunda baş verən güclü partlayışla bağlı sosial şəbəkələrdə və bəzi xəbər platformalarında müxtəlif məlumatlar yayılıb.



BTV xəbər verir ki, bir sıra xəbər saytları və sosial şəbəkə istifadəçilərinin paylaşdıqları məlumatlarda partlayışın silah anbarında baş verdiyi… pic.twitter.com/5bP2mT3mwa – BTV (@btvxeber) September 1, 2026

У зв’язку з інцидентом евакуювали частину місцевих мешканців. Згідно з останніми повідомленнями МВС Азербайджану, ніхто не постраждав.

У серпні в Італії сталися пожежа та вибух на заводі з виробництва боєприпасів.

Влада Молдови нещодавно опублікувала доповідь про стан великого складу боєприпасів у Придністров’ї.