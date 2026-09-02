Укр Рус Eng

В Азербайджані стався вибух на складі боєприпасів

відео
Новини — Середа, 2 вересня 2026, 10:13 — Марія Ємець

В Азербайджані у ніч проти 2 вересня стався вибух на складі боєприпасів в районі міста Геранбой.

Про це повідомляє Азертадж, пише "Європейська правда".

Вночі 2 вересня на азербайджанському складі боєприпасів біля селища Нізамі Геранбойського району, що на заході країни, стався вибух з подальшою пожежею і новими детонаціями. 

У зв’язку з інцидентом евакуювали частину місцевих мешканців. Згідно з останніми повідомленнями МВС Азербайджану, ніхто не постраждав. 

У серпні в Італії сталися пожежа та вибух на заводі з виробництва боєприпасів.

Влада Молдови нещодавно опублікувала доповідь про стан великого складу боєприпасів у Придністров’ї.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Азербайджан інциденти
Реклама: