В Азербайджане произошел взрыв на складе боеприпасов

В Азербайджане в ночь на 2 сентября произошел взрыв на складе боеприпасов в районе города Геранбой.

Об этом сообщает Азертадж, пишет "Европейская правда".

Ночью 2 сентября на азербайджанском складе боеприпасов возле поселка Низами Геранбойского района, расположенного на западе страны, произошел взрыв, сопровождавшийся пожаром и новыми детонациями.

Goranboy rayonunda baş verən güclü partlayışla bağlı sosial şəbəkələrdə və bəzi xəbər platformalarında müxtəlif məlumatlar yayılıb.



BTV xəbər verir ki, bir sıra xəbər saytları və sosial şəbəkə istifadəçilərinin paylaşdıqları məlumatlarda partlayışın silah anbarında baş verdiyi… pic.twitter.com/5bP2mT3mwa – BTV (@btvxeber) September 1, 2026

В связи с инцидентом была эвакуирована часть местных жителей. Согласно последним сообщениям МВД Азербайджана, никто не пострадал.

В августе в Италии произошли пожар и взрыв на заводе по производству боеприпасов.

Власти Молдовы недавно опубликовали доклад о состоянии крупного склада боеприпасов в Приднестровье.