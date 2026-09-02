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В Азербайджане произошел взрыв на складе боеприпасов

Новости — Среда, 2 сентября 2026, 10:13 — Мария Емец

В Азербайджане в ночь на 2 сентября произошел взрыв на складе боеприпасов в районе города Геранбой.

Об этом сообщает Азертадж, пишет "Европейская правда".

Ночью 2 сентября на азербайджанском складе боеприпасов возле поселка Низами Геранбойского района, расположенного на западе страны, произошел взрыв, сопровождавшийся пожаром и новыми детонациями. 

В связи с инцидентом была эвакуирована часть местных жителей. Согласно последним сообщениям МВД Азербайджана, никто не пострадал.

В августе в Италии произошли пожар и взрыв на заводе по производству боеприпасов.

Власти Молдовы недавно опубликовали доклад о состоянии крупного склада боеприпасов в Приднестровье.

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