Керівна коаліція Швеції майже наздогнала опозиційний блок в опитуванні перед виборами

Коаліція правих партій, які входять до складу уряду Ульфа Крістерссона, в опитуваннях наздоганяє блок лівоцентристських партій напередодні парламентських виборів 13 вересня.

Про це свідчать результати опитування, проведеного для TV4 соціологічною компанією Novus 24-30 серпня, яке охопило 2984 виборців, передає "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, чотири лівоцентристські партії Швеції мали разом 50,3% підтримки, тоді як коаліційний уряд – 47,7%.

Розрив у 2,6 відсоткового пункту, що значно менше ніж 6,9 пункту в попередньому опитуванні Novus, перебуває в межах похибки та є найменшим розривом серед усіх опитувань шведських виборців цього року.

Прем'єр-міністр Ульф Крістерссон, який обіймає посаду з 2022 року, бореться за переобрання на виборах, які досі виглядали майже певною перемогою лідерки соціал-демократів Магдалени Андерссон.

Два тижні тому лівоцентристи мали перевагу в 10 відсоткових пунктів, за даними опитування, проведеного іншим агентством.

Водночас опозиція залишається розділеною щодо того, які партії слід включити до уряду, очолюваного соціал-демократами, причому Центристська партія та Ліва партія виключають свою участь, якщо інша партія увійде до коаліції.

Це може призвести до тривалих переговорів та формування уряду меншості.

Нагадаємо, навесні прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявляв, що його Поміркована партія після парламентських виборів у вересні хоче сформувати уряд більшості, до якого увійдуть ультраправі "Шведські демократи".

Торік у червні ультраправа партія "Шведські демократи" офіційно перепросила за колишні зв'язки політсили з нацизмом та антисемітизмом.