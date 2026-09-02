Правящая коалиция Швеции почти догнала оппозиционный блок в опросе перед выборами

Коалиция правых партий, входящих в состав правительства Ульфа Кристерссона, в опросах догоняет блок левоцентристских партий накануне парламентских выборов 13 сентября.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного для TV4 социологической компанией Novus 24–30 августа, в котором приняли участие 2984 избирателя, передает "Европейская правда".

Согласно опросу, четыре левоцентристские партии Швеции в совокупности набрали 50,3% поддержки, тогда как коалиционное правительство – 47,7%.

Разница в 2,6 процентных пункта, что значительно меньше, чем 6,9 пункта в предыдущем опросе Novus, находится в пределах погрешности и является наименьшей разницей среди всех опросов шведских избирателей, опубликованных в этом году.

Премьер-министр Ульф Кристерссон, занимающий этот пост с 2022 года, борется за переизбрание на выборах, которые до сих пор выглядели почти как уверенная победа лидера социал-демократов Магдалены Андерссон.

Две недели назад левоцентристы имели преимущество в 10 процентных пунктов, по данным опроса, проведенного другим агентством.

В то же время оппозиция по-прежнему разделилась в вопросе о том, какие партии следует включить в правительство, возглавляемое социал-демократами, причем Центристская партия и Левая партия исключают своё участие, если другая партия войдёт в коалицию.

Это может привести к затяжным переговорам и формированию правительства меньшинства.

Напомним, весной премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявлял, что его Умеренная партия после парламентских выборов в сентябре хочет сформировать правительство большинства, в которое войдут ультраправые "Шведские демократы".

В июне прошлого года ультраправая партия "Шведские демократы" официально извинилась за прежние связи этой политической силы с нацизмом и антисемитизмом.