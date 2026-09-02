У Молдові з’ясовують, що вибухнуло на околицях села під кордоном з Україною

У Молдові розслідують вибух невідомого об’єкта неподалік села Крокмаз під кордоном з Україною, обставини події дозволяють припускати, що це міг бути безпілотник.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Близько 2:30 ночі 2 вересня молдовські прикордонники в районі села Тудора почули звук, схожий на проліт ракети. О 2:38 пролунав сильний вибух, який почув і сусідній патруль.

Українська сторона повідомила, що на Одещині на той час діяла повітряна тривога через російські удари.

Молдовські радари на той час не зафіксували порушень повітряного простору, а перші обходи території патрулем не знайшли місця вибуху.

Пізніше прикордонникам передали інформацію від місцевого мешканця про гучний вибух на території Молдови, який він чув дорогою між селами, після чого пошуки почали у тому районі.

Близько 7 ранку на околицях села Крокмаз, за 6 км від держкордону з Україною, знайшли вигорілу ділянку землі та уламки з металу й пластику.

"На місце відправили спеціалізовані підрозділи, які здійснять усі необхідні заходи та встановлять обставини події", – зазначили у Прикордонній поліції.

Громадянам, які почули щось схоже на проліт ракети, безпілотника, або ж вибухи, радять заховатись у будівлі, а також не підходити до виявлених підозрілих уламків.

Зазначимо, Крокмаз розташований неподалік КПП "Маяки – Удобне – Паланка", через який пролягає фактично єдиний на цей час транзитний автошлях між північною і південною частинами Одеської області.

Останнім часом Росія завдала ударів по кількох КПП на кордоні України з Молдовою та Румунією. Зокрема, у ніч проти 1 вересня російські ударні БпЛА типу "Шахед" атакували міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення "Орлівка" на українсько-румунському кордоні, внаслідок чого він зупинив роботу.

Перед тим під ударом опинився автомобільний пункт пропуску "Виноградівка" на кордоні України й Молдови, він вже відновив роботу.