В Молдове выясняют, что взорвалось в окрестностях села у границы с Украиной

В Молдове расследуют взрыв неизвестного объекта недалеко от села Крокмаз у границы с Украиной; обстоятельства происшествия позволяют предположить, что это мог быть беспилотник.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Около 2:30 ночи 2 сентября молдовские пограничники в районе села Тудора услышали звук, похожий на пролет ракеты. В 2:38 раздался сильный взрыв, который услышал и соседний патруль.

Украинская сторона сообщила, что в Одесской области в то время действовала воздушная тревога из-за российских ударов.

Молдовские радары не зафиксировали нарушений воздушного пространства, во время первых обходов территории места взрыва не нашли.

Позже пограничникам передали информацию от местного жителя о громком взрыве на территории Молдовы, который он слышал по дороге между селами, после чего поиски начали в том районе.

Около 7 часов утра в окрестностях села Крокмаз, в 6 км от государственной границы с Украиной, обнаружили выгоревший участок земли и обломки из металла и пластика.

"На место направили специализированные подразделения, которые примут все необходимые меры и установят обстоятельства происшествия", – отметили в Пограничной полиции.

Гражданам, услышавшим что-то, похожее на пролет ракеты, беспилотника или взрывы, рекомендуют укрыться в зданиях, а также не подходить к обнаруженным подозрительным обломкам.

Отметим, что Крокмаз расположен недалеко от КПП "Маяки – Удобное – Паланка", через который пролегает фактически единственная на данный момент транзитная автодорога между северной и южной частями Одесской области.

В последнее время Россия нанесла удары по нескольким КПП на границе Украины с Молдовой и Румынией. В частности, в ночь на 1 сентября российские ударные БпЛА типа "Шахед" атаковали международный пункт пропуска для паромного сообщения "Орловка" на украинско-румынской границе, в результате чего он приостановил работу.

Ранее под ударом оказался автомобильный пункт пропуска "Виноградовка" на границе Украины и Молдовы, он уже возобновил работу.